Hlavní favorit na předsedu ODS Martin Kupka v rozhovoru s HN před víkendovým kongresem strany popisuje, jak chce partaj vrátit do Strakovy akademie. Pomoci mu mají i nepopulární kroky, jako připlácení si za nadstandardy ve zdravotnictví. „V období opozice se musíme jasně a s patřičnou energií profilovat a ukazovat řešení,“ říká.
Mandát předsedy ODS je na dva roky. Pokud zvítězíte, jak bude za dva roky ODS vypadat?
Bude připravenější vrátit se do Strakovy akademie. S odbornými týmy a s návrhy reforem, s konkrétními řešeními pro zdravotnictví, pro vzdělávání, pro energetiku a pochopitelně s návratem kompetence zejména v ekonomické oblasti.
Co se dočtete dál
- Dosud byl ekonomickým garantem ODS Zbyněk Stanjura, o koho by se rád opřel Kupka?
- Poohlíží se i po ekonomických expertech mimo stranu?
- Co by jako případný předseda ODS dělal jinak než Petr Fiala?
- Jaká je budoucnost Jana Lipavského v ODS?
- Je Spolu mrtvé?
