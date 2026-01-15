Hlavní favorit na předsedu ODS Martin Kupka v rozhovoru s HN před víkendovým kongresem strany popisuje, jak chce partaj vrátit do Strakovy akademie. Pomoci mu mají i nepopulární kroky, jako připlácení si za nadstandardy ve zdravotnictví. „V období opozice se musíme jasně a s patřičnou energií profilovat a ukazovat řešení,“ říká.

Mandát předsedy ODS je na dva roky. Pokud zvítězíte, jak bude za dva roky ODS vypadat?

Bude připravenější vrátit se do Strakovy akademie. S odbornými týmy a s návrhy reforem, s konkrétními řešeními pro zdravotnictví, pro vzdělávání, pro energetiku a pochopitelně s návratem kompetence zejména v ekonomické oblasti.

  • Dosud byl ekonomickým garantem ODS Zbyněk Stanjura, o koho by se rád opřel Kupka?
  • Poohlíží se i po ekonomických expertech mimo stranu?
  • Co by jako případný předseda ODS dělal jinak než Petr Fiala?
  • Jaká je budoucnost Jana Lipavského v ODS?
  • Je Spolu mrtvé?
