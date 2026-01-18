Strana ODS o víkendu významně obměnila vedení. Po dvanácti letech skončil jako šéf strany Petr Fiala, do čela ODS byl zvolen exministr dopravy Martin Kupka, jeho dlouholetý místopředseda. Kongres také vynesl do popředí muže, který má ambici stát se pražským primátorem. Delegáti zvolili Tomáše Portlíka jako prvního místopředsedu ODS. Populární starosta Prahy 9, který má kvůli rychlosti řeči pověst hyperaktivního člověka, v rozhovoru s HN popisuje, proč byla chyba označovat Andreje Babiše za čistokrevné zlo, mluví o případné spolupráci s Motoristy i budoucnosti koalice Spolu.
Co se dočtete dál
- Kdo je čerstvě zvolený druhý muž ODS Tomáš Portlík.
- Jak vidí vztah ANO a ODS na celostátní i pražské úrovni.
- Zda bude ODS někdy spolupracovat s Motoristy.
