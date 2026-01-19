Petra Fialu po dvanácti letech v čele ODS vystřídal jeho dlouholetý pobočník Martin Kupka a na čas tak utichnou diskuse, jak moc se má ODS vnitřně změnit. Delegáti víkendového pražského kongresu tím totiž vlastně řekli, že ne zas tak moc. Hlavně má být víc vidět a slyšet, co ODS je, bez záclonky koalice Spolu.
Kupka porazil radikálního ostravského rebela Radima Ivana, který odmítal Fialův, a tedy přeneseně i Kupkův styl politiky. Místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih v bílých teniskách a v saku bez kravaty by byl pro konzervativní stranu nakonec příliš velkou změnou.
