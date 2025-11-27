Jihočeský hejtman Martin Kuba opouští Občanskou demokratickou stranu (ODS). Se současným vedením se podle svých slov rozchází v pohledu na politiku. Chce založit nové politické hnutí, které vznikne nejdříve na jihu Čech, nevylučuje ale ani možnost, že později přeroste v celostátní subjekt.
„Tahle strana se v tuto chvíli nedá opravit. Současné vedení i lidé, kteří budou určovat chod strany, mají úplně jinou představu o politice než já. Po 22 letech odejdu z ODS,“ uvedl Kuba ve videu na svém facebookovém profilu.
Ukončil tak také spekulace o tom, zda bude kandidovat na pozici předsedy strany na lednovém kongresu. „Řekl jsem si, že tomu dám čas. Že si poslechnu názory lidí napříč ODS. Že zjistím, jestli je ve straně vůle ke změně. To jsem udělal a dnes si myslím, že není. Zejména u těch, kteří drží klíčové funkce ve straně. Musíme pochopit, že lidi nebaví jen sledovat politické hádky nebo politikaření, že musíme dělat konkrétní práci, která lidem vyřeší problémy, které mají, a reálně zjednoduší život,“ řekl dále Kuba.
Dodal, že by mu proto nedávalo smysl, aby ve straně dál zůstával, když se neztotožňuje s jejím směřováním. „Už nechci trávit čas na stranických schůzích a přesvědčovat zasloužilé straníky o věcech, které oni vidí úplně jinak. Už mi není 30 a nemám už nekonečně času. A chci ho věnovat něčemu, co dává smysl a má šanci uspět,“ řekl Kuba.
Jeho rozhodnutí nepřekvapilo například místopředsedu ODS a dosluhujícího ministra dopravy Martina Kupku. „Opakovaně dával najevo, že s některými kroky nesouhlasí, a proto stál před volbou – buď se aktivně podílet na vnitřní reformě ODS, nebo založit nový politický subjekt. Zvolil druhou možnost,“ řekl HN.
Poslanec ODS Karel Haas pro HN uvedl, že nijak nezpochybňuje úspěch Kuby v krajských volbách ani jeho pracovitost a racionalitu. “Ale dosáhl toho se značkou ODS a to, že jí poslední roky okopával kotníky, rozhodně týmové nebylo,” řekl Haas. Stejně tak nesouhlasí s Kubou v jeho výroku na zveřejněném videu, že ODS není schopna změny. “Navenek to vidět není, ale vnitřní názorový kvas, který nyní ve straně je, ukazuje, že jsme setsakra živá strana,” míní poslanec.
Současně Haas připustil, že se o Kubovi mluvilo jako o možném kandidátovi na předsedu strany na nadcházejícím lednovém kongresu. Tato informace však podle něj nevycházela z požadavků členské základny. “Neslyšel jsem jediného člena strany, že by řekl: navrhuji Martina Kubu. Nevnímám, že by byla nějaká poptávka po tom, aby nás Kuba vedl,” dodal Haas.
Pro založení nového hnutí má prý Kuba podporu naprosté většiny členů krajského zastupitelského klubu ODS. Strana loni v krajských volbách získala na jihu Čech 47 procent. ODS tak má v zastupitelstvu 34 z 55 mandátů a nemusela skládat koalici. Kuba je zároveň radním v Českých Budějovicích, kde ODS tvoří nejsilnější stranu vládnoucí koalice. „V personálním vedení na kraji a městě se nic měnit nebude. Naprostá většina kolegů mi potvrdila, že se k mému kroku velmi pravděpodobně připojí,“ uvedl Kuba.
Nové hnutí vznikne na jihu Čech. Kuba se ale nebrání tomu, aby postupně mířilo i na celostátní úroveň. „Na projektu už s několika kolegy pracuju. A těším se, až představím nejen je, ale i celý koncept nového hnutí. Budeme vycházet z toho, čemu věřím. A nabídneme možná trochu jiný styl politiky, než na který jste poslední roky zvyklí. Politiku méně konfrontační. Politiku založenou na co nejefektivnějším a racionálním řešení problémů. Politiku, která řeší problémy běžných lidí a jejich životy, a ne politikaření pro politikaření. Budeme se vždy snažit víc spojovat než rozdělovat,“ uvedl Kuba.
Politolog Lubomír Kopeček Kubův odchod hodnotí jako „nepříjemný problém“ pro ODS – zejména pokud skutečně bude cílit i na možnou kandidaturu na celostátní úrovni. „Martin Kuba může pro ODS představovat konkurenci. Otázka je, jestli to bude regionální konkurence, nebo bude mít národní ambice. Ale zakládat v tuto chvíli stranu s perspektivou kandidovat do sněmovny je příliš daleko,“ komentoval pro HN.
S přispěním Michaely Ryšavé a Martina Ťopka
