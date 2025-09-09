Dostupnost bydlení je v České republice dlouhodobě špatná, v posledních letech patří poměr příjmů vůči výdajům na pořízení vlastního bytu (ale také nájmu) dokonce k nejhorším v Evropě. I proto bylo bydlení jedním z hlavních bodů programového prohlášení vlády Petra Fialy. „Nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení ve spolupráci se samosprávami a při zachování ochrany ostatních zájmů,“ tvrdila vláda.
Výsledkem byla nakonec zpackaná digitalizace i několikrát opakovaný a ještě víc zpackaný stavební zákon. Jediným, přesto však zásadním počinem v oblasti bydlení bylo schválení zákona o podpoře v bydlení, kterému však vláda nastavila natolik přísné parametry, že pomůže jen minimálnímu počtu těch, kteří pomoc skutečně potřebují.
Co se dočtete dál
- Jak chtějí politické strany zlepšit dostupnost bydlení?
- Kdo má bydlet v dotovaných bytech?
- Kde chtějí vzít peníze?
