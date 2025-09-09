Dostupnost bydlení je v České republice dlouhodobě špatná, v posledních letech patří poměr příjmů vůči výdajům na pořízení vlastního bytu (ale také nájmu) dokonce k nejhorším v Evropě. I proto bylo bydlení jedním z hlavních bodů programového prohlášení vlády Petra Fialy. „Nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení ve spolupráci se samosprávami a při zachování ochrany ostatních zájmů,“ tvrdila vláda.

Výsledkem byla nakonec zpackaná digitalizace i několikrát opakovaný a ještě víc zpackaný stavební zákon. Jediným, přesto však zásadním počinem v oblasti bydlení bylo schválení zákona o podpoře v bydlení, kterému však vláda nastavila natolik přísné parametry, že pomůže jen minimálnímu počtu těch, kteří pomoc skutečně potřebují.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak chtějí politické strany zlepšit dostupnost bydlení?
  • Kdo má bydlet v dotovaných bytech?
  • Kde chtějí vzít peníze?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.