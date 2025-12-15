Stále častěji český kapitál míří do zahraničí a platí to i pro nemovitostní fondy, pro které je expanze za hranice nejen způsobem k větší diverzifikaci portfolia, ale také často cestou k lepšímu výnosu. „Když chcete nakupovat nové projekty za rozumný výnos, tak musíte do zahraničí,“ říká Martin Slaný, hlavní ekonom skupiny DRFG. Myslí tím konkrétně trh s menším retailem, do nějž aktivně investuje Czech Real Estate Investment Fund založený DRFG. V Česku je podle něj už totiž přehřátý.
Podobné je to podle Slaného ale také s developmentem, kde jsou zase hlavním rizikem povolovací procesy, které jsou v Česku obzvlášť složité. „Třeba rozdíl mezi Českem a Polskem je velký. U nás až na čestné výjimky se municipality a veřejný sektor snaží hledat důvody, proč něco nejde, co se musí ještě dobudovat, přidat, kompenzovat. V Polsku je přístup mnohdy opačný. Přijdou spíše s otázkou, jak by vám mohli pomoci,“ říká ekonom.
Co se dočtete dál
- Co čeká fondy založené skupinou DRFG.
- Kolik peněz už nabral nový zastřešující fond.
