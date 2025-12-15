Do českých nemovitostních fondů přitékají nové peníze a je vidět, že toho využívají. Naposledy to demonstroval realitní fond Reico, spadající pod finanční skupinu Erste, když si pořídil do portfolia pražský obchodní dům Palladium v přepočtu za 16,8 miliardy korun. Že jsou nemovitostní fondy letos aktivní v nákupech, potvrzuje i nové vydání žebříčku TOP realitní fondy, který zahrnuje fondy s celkovou hodnotou nemovitostního portfolia okolo 275 miliard korun, což je zhruba o 38 procent více než loni.
Co se dočtete dál
- Kolik peněz letos nemovitostní fondy už proinvestovaly.
- Jaké výnosy nabízí fondy investorům a podle čeho je srovnávat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.