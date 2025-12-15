Do českých nemovitostních fondů přitékají nové peníze a je vidět, že toho využívají. Naposledy to demonstroval realitní fond Reico, spadající pod finanční skupinu Erste, když si pořídil do portfolia pražský obchodní dům Palladium v přepočtu za 16,8 miliardy korun. Že jsou nemovitostní fondy letos aktivní v nákupech, potvrzuje i nové vydání žebříčku TOP realitní fondy, který zahrnuje fondy s celkovou hodnotou nemovitostního portfolia okolo 275 miliard korun, což je zhruba o 38 procent více než loni.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik peněz letos nemovitostní fondy už proinvestovaly.
  • Jaké výnosy nabízí fondy investorům a podle čeho je srovnávat.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se