Stavební náklady na Slovensku jsou u některých projektů o desítky procent nižší než v Česku. „Bude to asi hlavně tím, že dnes je největším nákladem na stavby lidská práce a mzdová hladina na Slovensku nebo v Polsku je nižší,“ říká Jan Rovný, šéf investic ve fondu CB Property Investors, který se pravidelně umisťuje v žebříčku TOP realitní fondy na špici těch nejvýnosnějších.
Zároveň se podle něj po delší době začalo vyplácet stavět rezidenční projekty v regionech, neboť se i u měst typu Liberec dostala cena za metr čtvereční ke 100 tisícům korun.
V rozhovoru pro HN mluví Rovný také o tom, jak český kapitál postupně v tuzemsku nahrazuje ten zahraniční, kterému se do našeho regionu už moc nechce. Jednak jsou tu nemovitosti relativně drahé a také mají zahraniční investoři obavy z přílišné blízkosti války na Ukrajině.
Co se dočtete dál
- Jak je to s růstem nákladů na stavbu nemovitostí.
- Jak bude vypadat nový fond od Crowdberry.
- Jak se na český trh dívají zahraniční investoři.
