Palladium patří mezi nejcennější kovy na světě. A pražský obchodně-kancelářský komplex stejného názvu je od svého otevření v roce 2007 nejdražší samostatnou komerční nemovitostí v Česku.
Jeho cena za tu dobu vzrostla z 535 milionů eur na dnešních zhruba 695 milionů eur (16,8 miliardy korun). Takovou částku za budovu v centru Prahy podle informací HN zaplatil český realitní fond Reico spadající pod finanční skupinu Erste jejímu dosavadnímu vlastníku – německé investiční společnosti Union Investment.
Co se dočtete dál
- Kolik získal z prodeje Palladia jeho dosavadní majitel z Německa.
- Kolik peněz letos utratí investoři za komerční reality v Česku.
- Jaká je pozice českých realitních investorů.
