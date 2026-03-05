Sonia Moránová, zaměstnaná jako pokladní v supermarketu, právě vařila oběd, když u ní zabzučel domovní telefon. Aniž se zajímala o to, kdo se snaží dostat do domu, stiskla bzučák a za okamžik už před jejím bytem přešlapoval muž v obyčejném tmavém obleku a dožadoval se vstupu. Nebyla to jeho první návštěva u majitelky malého bytu, která už delší dobu nesplácí hypotéku. Nikdy se jí nepředstavil ani neřekl, pro koho pracuje.
„Buď budete spolupracovat, nebo tu budu každý den. A také se může stát, že si jednou odskočíte koupit chleba a při návratu zjistíte, že do svého bytu nemůžete vstoupit,“ prohlásil arogantně poté, když ho čtyřiapadesátiletá žena odmítla vpustit dál.
