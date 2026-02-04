Každou regulaci sociálních sítí vidí jejich převážně američtí majitelé jako ohrožení svobody slova. I tak se dá vysvětlit nebývalý výlev Elona Muska, majitele sociální sítě X, vůči španělskému premiérovi Pedru Sánchezovi. Muskova slovní agrese zapadá do širšího kontextu evropsko-amerického politického napětí a evropské snahy omezit svoji závislost na amerických technologických firmách, jejichž majitelé mají blízko k prezidentu Donaldu Trumpovi.
Musk napsal, že „špinavý Sánchez je tyran a zrádce španělského lidu“ v reakci na oznámení španělského premiéra, že jeho vláda připravuje velmi přísnou regulaci sociálních sítí. V jejím rámci budou mít mladí do 16 let zakázaný přístup na sociální sítě. Španělská socialistická vláda chce také zavést přímo odpovědnost majitelů sociálních sítí za manipulaci algoritmů směrem k rozšiřování nelegálního obsahu. Mezi takový se podle platné evropské regulace počítá například počínání AI chatbota Grok na síti X, který lidi „svléká“ na fotografiích použitých na sítích.
Co se dočtete dál
- Proč Musk zaútočil právě na levicového politika.
- Co chce přesně Španělsko regulovat.
- V jakých souvislostech se jejich spor odehrál.
