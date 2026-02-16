Základním předpokladem pro to, aby člověk získal v bance hypotéku na pořízení vlastního bydlení, je dobrá bonita. Zjednodušeně řečeno jeho příjmy musí výrazně převyšovat výdaje a měl by mít také dostatek vlastních peněz pro složení akontace. I takovému člověku však mohou některé skutečnosti z jeho platební historie cestu k hypotéce výrazně ztížit.
HN oslovily zkušené finanční poradce a zjistily, jaké „hříchy“ nejčastěji vedou ke zhoršení podmínek při sjednání úvěru. Výsledkem pak může být vyšší úroková sazba, nižší objem financování, anebo dokonce úplné odmítnutí žadatele.
Co se dočtete dál
- Jak banky využívají data od mobilních operátorů a co o vaší platební morálce prozradí tzv. TelcoScore.
- Proč vám bonitu snižují i kreditní karty a kontokorenty, které vůbec nepoužíváte nebo je máte „jen pro jistotu“.
- Zda banka zamítne úvěr kvůli investicím do kryptoměn nebo občasnému sázení na sportovní výsledky.
- Z jakého důvodu mohou mít s hypotékou problém i živnostníci s vysokými příjmy, pokud uplatňují výdajový paušál.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.