Základním předpokladem pro to, aby člověk získal v bance hypotéku na pořízení vlastního bydlení, je dobrá bonita. Zjednodušeně řečeno jeho příjmy musí výrazně převyšovat výdaje a měl by mít také dostatek vlastních peněz pro složení akontace. I takovému člověku však mohou některé skutečnosti z jeho platební historie cestu k hypotéce výrazně ztížit.

HN oslovily zkušené finanční poradce a zjistily, jaké „hříchy“ nejčastěji vedou ke zhoršení podmínek při sjednání úvěru. Výsledkem pak může být vyšší úroková sazba, nižší objem financování, anebo dokonce úplné odmítnutí žadatele.

  • Jak banky využívají data od mobilních operátorů a co o vaší platební morálce prozradí tzv. TelcoScore.
  • Proč vám bonitu snižují i kreditní karty a kontokorenty, které vůbec nepoužíváte nebo je máte „jen pro jistotu“.
  • Zda banka zamítne úvěr kvůli investicím do kryptoměn nebo občasnému sázení na sportovní výsledky.
  • Z jakého důvodu mohou mít s hypotékou problém i živnostníci s vysokými příjmy, pokud uplatňují výdajový paušál.
