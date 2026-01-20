Od dubna v Česku začnou platit přísnější pravidla pro poskytování investičních hypoték. Tuzemské banky budou nově po žadatelích o půjčku pro byty na investici požadovat více vlastních peněz a také nižší míru zadlužení. Většina finančních domů kvůli tomu bude muset zpřísnit své metodiky, jež jsou nyní podstatně mírnější. Běžných klientů, jejichž účelem je financování nákupu nebo rekonstrukce vlastní střechy nad hlavou, se upravené parametry týkat nebudou.
Zástupci některých bank upozorňují, že Česká národní banka (ČNB) – která nová pravidla zavádí a bude na jejich dodržování dohlížet – bude ještě muset některé specifické případy financování vyjasnit. I tak ale není vyloučeno, že klienti se budou moci části nových pravidel vyhnout. Jejich dopad například na zpomalení růstu cen nemovitostí pak bude minimální.
Co se dočtete dál
- Jak budou konkrétní pravidla ČNB přesně vypadat a koho se dotknou.
- Kde zůstává prostor pro obcházení pravidel.
- Jak velký podíl na celkovém hypotečním portfoliu tvoří investiční hypotéky a proč existuje obava, že jich je na trhu ve skutečnosti mnohem víc.
- Jaký dopad budou mít nová pravidla na růst cen nemovitostí.
