Když klient žádá svou banku o hypoteční úvěr, je jeho hlavní snahou tyto peníze načerpat. Souběhem nešťastných okolností se ovšem může stát, že nákup vysněného bytu či domu „krachne“, a zákazník je tak nucen finanční prostředky nechat v bance ležet.
Problémem je, že peněžní dům tyto peníze pro klienta s předstihem rezervoval, což jej něco stojí. Takto realizovanou ztrátu pak může po žadateli o hypotéku chtít kompenzovat. Nejde přitom o malé částky – klient může za nevyužití schváleného úvěru zaplatit i několik stovek tisíc korun.
Co se dočtete dál
- Jak vysoké sankce hrozí klientům, kteří nedokážou hypotéku načerpat.
- Jak se liší přístup jednotlivých bank a kde jsou poplatky nejtvrdší.
- Jaké jsou nejčastější důvody, proč úvěr nakonec nečerpají ani poctiví zájemci.
- Co mohou klienti dělat, aby se sankcím vyhnuli nebo je aspoň snížili.
