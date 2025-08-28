Když klient žádá svou banku o hypoteční úvěr, je jeho hlavní snahou tyto peníze načerpat. Souběhem nešťastných okolností se ovšem může stát, že nákup vysněného bytu či domu „krachne“, a zákazník je tak nucen finanční prostředky nechat v bance ležet.

Problémem je, že peněžní dům tyto peníze pro klienta s předstihem rezervoval, což jej něco stojí. Takto realizovanou ztrátu pak může po žadateli o hypotéku chtít kompenzovat. Nejde přitom o malé částky – klient může za nevyužití schváleného úvěru zaplatit i několik stovek tisíc korun.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak vysoké sankce hrozí klientům, kteří nedokážou hypotéku načerpat.
  • Jak se liší přístup jednotlivých bank a kde jsou poplatky nejtvrdší.
  • Jaké jsou nejčastější důvody, proč úvěr nakonec nečerpají ani poctiví zájemci.
  • Co mohou klienti dělat, aby se sankcím vyhnuli nebo je aspoň snížili.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se