A tak nám, přátelé, začal zas další nový rok. Kolikátý již je to rok, co začíná pokaždé podobně – směsicí obav a nadějí? Kolikátá krize, které hledíme do chřtánu, jen od počátku tisíciletí? Tu terorismus, tu prasknutí .com bubliny, tu vstup do EU, tu globální finanční a následně vleklá hospodářská krize, vystřídaná brexitem, pak covid, po něm složitá obnova ekonomik, pak devastující ruská válka a dál a dál. Vše jsme přežili. Letos to zřejmě bude rok obav o Evropu. Ale zároveň velkých, nutných a nadějných změn.
Co se dočtete dál
- Proč je EU jako nedopečený dort a co z toho plyne
- V čem Evropa s Čínou a USA prohrává a kde je její síla
- Na jakou nepoznanou dimenzi krize bychom si mohli nechtěně zadělat
