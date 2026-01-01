A tak nám, přátelé, začal zas další nový rok. Kolikátý již je to rok, co začíná pokaždé podobně – směsicí obav a nadějí? Kolikátá krize, které hledíme do chřtánu, jen od počátku tisíciletí? Tu terorismus, tu prasknutí .com bubliny, tu vstup do EU, tu globální finanční a následně vleklá hospodářská krize, vystřídaná brexitem, pak covid, po něm složitá obnova ekonomik, pak devastující ruská válka a dál a dál. Vše jsme přežili. Letos to zřejmě bude rok obav o Evropu. Ale zároveň velkých, nutných a nadějných změn.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč je EU jako nedopečený dort a co z toho plyne
  • V čem Evropa s Čínou a USA prohrává a kde je její síla
  • Na jakou nepoznanou dimenzi krize bychom si mohli nechtěně zadělat
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se