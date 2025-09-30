Současná situace na realitním trhu připomíná v některých oblastech tržiště, kde platí dvě jednoduchá pravidla: „kdo dřív přijde, ten dříve mele“, případně „kdo dá víc, vyhrává“. Vzhledem k výraznému převisu poptávky nad nabídkou jsou nyní – alespoň v žádaných lokalitách – prakticky všechny trumfy na straně prodávajících. Část bank ale nabízí produkty, které mohou klientům hledajícím vlastní bydlení trochu pomoci.
Jde o tzv. hypotéky bez nemovitosti. Jejich principem je, že klient si nejprve sjedná v bance hypoteční úvěr a až následně může několik měsíců až let na trhu hledat vhodný byt či dům. Produkt má kromě nesporných výhod – z kupujících se při vyjednávání stávají klienti de facto s hotovostí – i své nevýhody. Asi nejvýraznější je, že za dobu hledání se může situace na trhu výrazně změnit a daná nemovitost podraží natolik, že původní výše úvěru již není dostačující. V případě nenačerpání hypotéky pak hrozí klientům pokuty.
Co se dočtete dál
- Jaké konkrétní banky hypotéku bez nemovitosti nabízejí a kolik za ni zaplatíte.
- Jak dlouho máte na nalezení vysněného bytu či domu a proč se tato lhůta může stát vaší výhodou i pastí.
-
- Jak dlouho vám jednotlivé banky garantují úrokovou sazbu a které dokážou jít s její výší i níže.
-
- Jak vysoké pokuty vám mohou hrozit, pokud úvěr nakonec nevyužijete – a jak se jim vyhnout.
