Španělsko patří v posledních letech mezi nejoblíbenější destinace, ve kterých si Češi pořizují nemovitosti na rekreaci i investici. I zde, podobně jako v dalších oblíbených turistických lokalitách, platí, že ceny realit kvůli velkému zájmu kontinuálně rostou. Přesto však v některých regionech platí, že hodnoty bytů a domů se dostaly na úroveň před finanční krizí z let 2008 a 2009 až v nedávné době. Pro tuzemské investory to tak stále znamená, že apartmán, třeba i u moře, lze v určitých částech země sehnat v ceně okolo 150 tisíc eur, v přepočtu necelých 3,7 milionu korun. V Česku za tuto cenu koupíte například 1+1 v panelovém domě v Havlíčkově Brodě.

Na co by ale měli kupující myslet ještě předtím, než si nemovitost skutečně pořídí? HN přinášejí výčet nejdůležitějších věcí, na které by klienti určitě neměli před uzavřením transakce a také při následné správě zapomenout.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké právní pasti a skryté dluhy vás mohou čekat při koupi bytu či domu ve Španělsku.
  • Kolik skutečně zaplatíte na daních, licencích a dalších poplatcích.
  • Jaké výnosy lze očekávat z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů.
  • Kde se ještě vyplatí kupovat a jak financovat nákup ze zahraničí.
