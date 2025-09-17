Španělsko patří v posledních letech mezi nejoblíbenější destinace, ve kterých si Češi pořizují nemovitosti na rekreaci i investici. I zde, podobně jako v dalších oblíbených turistických lokalitách, platí, že ceny realit kvůli velkému zájmu kontinuálně rostou. Přesto však v některých regionech platí, že hodnoty bytů a domů se dostaly na úroveň před finanční krizí z let 2008 a 2009 až v nedávné době. Pro tuzemské investory to tak stále znamená, že apartmán, třeba i u moře, lze v určitých částech země sehnat v ceně okolo 150 tisíc eur, v přepočtu necelých 3,7 milionu korun. V Česku za tuto cenu koupíte například 1+1 v panelovém domě v Havlíčkově Brodě.
Na co by ale měli kupující myslet ještě předtím, než si nemovitost skutečně pořídí? HN přinášejí výčet nejdůležitějších věcí, na které by klienti určitě neměli před uzavřením transakce a také při následné správě zapomenout.
- Jaké právní pasti a skryté dluhy vás mohou čekat při koupi bytu či domu ve Španělsku.
- Kolik skutečně zaplatíte na daních, licencích a dalších poplatcích.
- Jaké výnosy lze očekávat z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů.
- Kde se ještě vyplatí kupovat a jak financovat nákup ze zahraničí.
