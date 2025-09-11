Filip Molčan je podnikatel, cestovatel a ajťák. Má IT firmu Good Sailors, která zaměstnává převážně handicapované lidi a dodává software na zakázku. A také pravidelně vydává newsletter 11 Houses for you, v němž monitoruje zajímavé a cenově dostupné nemovitosti na prodej po celé Evropě a občas i za hranicemi kontinentu: od zrekonstruované vily v Toskánsku za tři miliony korun po chatu na jezeře s vlastním ostrůvkem ve Švédsku za 1,9 milionu.
Nakupování zahraničních nemovitostí s investičním potenciálem přitahuje čím dál víc Čechů. Pořizují si byty či domy nejen pro vlastní rekreaci, ale také jako dlouhodobé uložení volných prostředků. Realitní kancelář Philip & Frank uvedla, že poptávka po apartmánech v zemích zejména jižní Evropy meziročně vzrostla o více než 60 procent. Důvodem je nejen vysoká inflace a vysoké ceny v Česku, ale také možnost nemovitost krátkodobě pronajímat a částečně tak pokrýt investici. Podle výzkumu Asociace českých stavebních spořitelen koupi bytu či domu v zahraničí zvažuje téměř 30 procent Čechů s čistým příjmem domácnosti přesahujícím 60 tisíc korun.
Co se dočtete dál
- Kde si Filip Molčan koupil nemovitost a za kolik.
- Jak vyřídil smlouvy a další papírování.
- Podle čeho nemovitost vybíral a jak.
- Co ho nejvíce překvapilo.
