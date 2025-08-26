Koupě nemovitosti je pro mnoho lidí způsob zhodnocení životních úspor. Velký zájem ovšem není jen o byty a domy v Česku, řada klientů realitních kanceláří se v posledních letech stále více dívá do zahraničí. Španělsko, Rakousko, Itálie, Chorvatsko či Dubaj jsou jen některé z destinací, kde Češi vybírají svá letní sídla. V některých oblastech jsou totiž nemovitosti o podobné výměře cenově srovnatelné nebo i levnější než v tuzemsku. Jejich nákup zvýhodňuje i silná koruna. Díky tomu lze některé reality pořídit i se „slevou“ dosahující nižších jednotek milionů korun.

