Od doby, kdy v novodobé historii Česka tuzemské banky poskytly prvním klientům hypoteční úvěry, uplynulo letos třicet let. Česká bankovní asociace, která zdejší stěžejní finanční domy zastupuje, si proto nechala vypracovat průzkum o tom, jak místní lidé smýšlejí o financování vlastního bydlení. Z šetření vyplynulo několik zajímavých čísel.

Kromě údajů, kolik lidí v současnosti hypotéky splácí a jak velká část z nich bude do dvou let refixovat úrokové sazby, jde i o odhad toho, kolik domácností si plánuje sjednat nové úvěry. Ukazuje se, že mírně klesá počet těch, kteří hodlají čekat na výhodnější podmínky na trhu, protože předpokládají, že ty – zejména všeobecně očekávaným růstem cen nemovitostí – v nejbližší době nepřijdou.

Co se dočtete dál

  • Kolik procent domácností bude v příštích dvou letech řešit refixaci a o kolik se jim mohou zvednout splátky.
  • Jaké faktory nejvíc ovlivňují rozhodování Čechů při koupi vlastního bydlení.
  • Z jakých zdrojů lidé nejčastěji berou peníze na vlastní podíl při sjednání hypotéky.
  • Proč banky očekávají tvrdý boj o nové klienty a jak do hry vstupuje růst cen nemovitostí i stárnutí populace.
