Při pohledu na aktuální vývoj růstu cen v Česku se spořicí účty s úročením začínajícím alespoň čtyřkou jeví jako poměrně solidní nabídka. Důvodem je, že Česká národní banka drží kvůli opatrnosti z dalšího vývoje na vyšších úrovních své základní úrokové míry. Dvoutýdenní repo sazba tak aktuálně činí 4,25 procenta.

I ve svých vlastních analýzách však ČNB počítá s jejím dalším poklesem a souběžně s tím bude klesat i úročení na spořicích kontech. Klienti na nich přitom mají uloženy vyšší stovky miliard korun. Také proto experti na osobní finance lidem radí, aby začali přemýšlet, do jakých investičních produktů mají své peníze přesunout, aby do budoucna neztrácely na hodnotě. To podporují i samy banky například rozšiřováním své produktové nabídky v obavě, aby o vklady nepřicházely na úkor specializovaných investičních platforem.

Přestože dlouhodobě nedokážou porážet inflaci, mají „spořáky“ své opodstatnění, hlavně při tvorbě krátkodobé rezervy lidí. HN přinášejí přehled těch nejvýhodnějších z nich.

