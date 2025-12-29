Největší tuzemský pojišťovací dům Generali Česká pojišťovna vstupuje do nového období. Namísto růstu je jeho ambicí spíše zkvalitňování produktů či služeb a větší efektivita v práci s daty. K tomu má přispět i stále větší zapojování umělé inteligence do firemních procesů.

Kromě toho má Generali ČP v konkurenčním boji pomoci i nová akvizice společnosti D.A.S, jež se specializuje na pojištění právní ochrany. „Pro nás je to ideální doplněk portfolia. O firmu jsme měli zájem kvůli unikátnosti produktu i českému týmu. Díky své velikosti můžeme tento segment pojištění dostat na úplně novou úroveň,“ říká Roman Juráš, předseda představenstva a generální ředitel Generali České pojišťovny.

S HN hovořil i o tom, proč se zatím na trhu nedaří novým produktům, jako je pojištění dlouhodobé péče, anebo jak na pojišťovací sektor na Slovensku dopadají speciální sektorové daně.

