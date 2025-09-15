Tři roky řídí pro pojišťovací skupinu Generali region od Polska po Balkán a v oboru strávil více než tři desetiletí. Italský manažer Manlio Lostuzzi v rozhovoru pro HN uvádí, že Češi i ostatní obyvatelé střední Evropy jsou výrazně podpojištění a životní pojištění zde dosahuje jen čtvrtiny evropského průměru.
Jak byste popsal rozdíly mezi pojišťovnictvím ve střední Evropě a na Západě?
Co se dočtete dál
- Proč má životní pojištění v regionu tak malý podíl.
- Jaký je vliv klimatických změn.
- Jak je to s inflací, pojištěním firem či kyberbezpečností.
