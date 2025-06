Devět měsíců od začátku středoevropských povodní, které v Česku skončily škodami odhadovanými až na 70 miliard korun, komentuje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek změny, kterými pojišťovací trh v jejich důsledku prochází. „Ukázalo se, že je lidská paměť krátká. Přestože jsme se měli držet povodňových map, klienti pojistit chtějí a pojišťovny opět začaly častěji dělat výjimky a pojišťovat nemovitosti ve čtvrtých povodňových zónách. To se teď nepochybně změní,“ říká Jan Matoušek v rozhovoru pro HN, v němž upozorňuje na velkou podpojištěnost firem a domácností, a komentuje další novinky v oboru, včetně digitálního „euroformuláře“ pro dopravní nehody. Ten by měl být spuštěn letos v létě.

Jaká jsou hlavní poučení z loňských povodní pro pojišťovací sektor?

Je jich celá řada pro všechny zúčastněné aktéry od pojišťoven až po stát. Začnu rychlostí likvidace, která byla velmi dobrá. Počet škod byl po mnoha letech bezprecedentní, zaznamenali jsme kolem 80 tisíc pojistných událostí a rychle zlikvidovat šly samozřejmě především ty retailové, tedy domácnosti. U firem a podnikatelů to bylo logicky pomalejší, ale ukázalo se, že digitalizace je v pojišťovnách hodně daleko a umí zásadně pomáhat. To je poučení, že do budoucna bude opravdu klíčová a je třeba ji dál rozvíjet. Druhé zásadní poučení spočívá v tom, že ačkoli řadu let mluvíme o podpojištění domácností a firem, opět se ukázalo, že část klientů byla pojištěna špatně především s ohledem na pojistnou částku.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak chce asociace přimět klienty, aby nepodceňovali výši částky, na kterou je jejich nemovitost pojištěna.

Jak to je s pojištěním nemovitostí v povodňových zónách.

Jak české pojišťovnictví pokračuje v digitalizaci.