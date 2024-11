Na trhu s neživotním pojištěním došlo letos k významným změnám. Řidiči už u sebe nemusí mít „zelenou kartu“ a upravily se i povinnosti klientů v souvislosti s placením pojistného motorových vozidel. Zatímco zákazníci finančních domů změny pocítí minimálně, a když, tak spíše v pozitivním směru, pro pojišťovny šlo o obrovskou výzvu. „Rozhodně se jednalo o největší projekt na trhu za posledních pět let. Kvůli povinnosti propojení se státními úřady jsme museli do IT systémů investovat stovky milionů korun,“ říká Dušan Quis, předseda představenstva a generální ředitel Allianz pojišťovny.

Ta v soutěži Nejlepší banka a pojišťovna roku, kterou vyhlašují HN, skončila první mezi neživotními pojišťovnami. Rozhodly o tom dobré výsledky v klientské části – kde instituce nenašla přemožitele – a v ekonomické, kde se umístila druhá.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak mění digitalizace a AI byznys pojišťoven.

Jak vysokou návratnost kapitálu má pojišťovna Allianz.

Co hraje v Allianz klíčovou roli ve snižování nákladů a ziskovosti jednotlivých produktů.

Jaké změny nastaly v oblasti autopojištění. A kolik to pojišťovny stálo.