Češi mají ve stále větší oblibě platby kartou, a to zejména mobilem. „Česko je v rámci střední a východní Evropy jedničkou, co se týká útrat domácností kartami oproti hotovosti. Češi zaplatí kartou 60 procent z celkových útrat, zatímco v ostatních zemích je to někde okolo třiceti procent,“ líčí Marcel Gajdoš, generální ředitel společnosti Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko. V rozhovoru pro HN hovořil rovněž o tom, jak umělá inteligence pomáhá v boji s podvodníky, jak se platilo kartami Visa na letních olympijských hrách, a také o tom, proč některé podniky vyžadují hotovost.

Platební společnost Visa je generálním partnerem soutěže Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna. „Banky v porovnání se střední a východní Evropou jsou hodně inovativní. A to je důvod, proč oceňovat nápady, které české bankovnictví pomáhají dál rozvíjet,“ upozorňuje Gajdoš.

Na karlovarském filmovém festivalu se v řadě stánků i v baru hotelu Thermal platilo jen v hotovosti. Proč některé firmy přestávají přijímat karty?

Slyšet je hlavně argument obchodníků, že jsou platby kartou drahé, což není pravda. Spustili jsme totiž akceptační program, který běží už několik let. V jeho rámci acquireři (zajišťují služby nutné pro placení kartou – pozn. red.) poskytují většině obchodníků platební terminál na první rok zdarma. Obchodníci mají poplatek někde na úrovni 1,5 procenta, ale jejich marže jsou obvykle výrazně vyšší u zboží či služby, kterou poskytují. Platba kartou má navíc řadu výhod. Zákazník zaplatí kartou rychleji, pohodlněji a bezpečněji. Průzkumy navíc jasně ukazují, že když lidé mohou zaplatit kartou, tak utrácejí až o pětinu více. Obchodník rovněž nemusí nakládat s hotovostí a tento náklad bývá obvykle vyšší než poplatek za přijetí digitální platby.

Proč tedy nepřijímají karty?

Průzkumy ukazují, že jde často o optimalizaci tržeb a šedou ekonomiku. Ta se často objevuje v sektoru horeca (hotely a gastronomické provozy jako restaurace, kavárny apod. – pozn. red.). Právě tady se během covidu a po něm nejčastěji přestaly přijímat karty. Za poslední rok vidíme růsty počtu i objemu transakcí hlavně u velkých obchodních řetězců, ale menší nárůst u mikrofirem a středních a malých společností. A děje se to hlavně právě v sektoru horeca.

Společnost Visa byla celosvětový partner olympijských her a za věci spojené s olympiádou se mohlo platit jen vašimi kartami. Jak to fungovalo?

Dle našich zjištění v Paříži nejvíce utráceli návštěvníci z USA. Výrazně z olympiády profitovali obchodníci ze segmentů kultury a muzeí, kde byl nárůst o 159 procent, jídla a potravin, kde to bylo 42 procent, a restaurací – 36procentní nárůst. Vytvořili jsme i mobilní aplikaci, ve které byli malí a střední francouzští obchodníci. Turisté se dostali přes aplikaci k obchodníkovi, kterého by si na ulici možná jinak vůbec nevšimli. V rámci týmu Visa pak podporujeme nejen samotné hry, ale i jednotlivé sportovce. V týmu máme například Ivetu Miculyčovou, která jezdí freestyle BMX, nebo kajakáře Josefa Dostála, který získal zlato. Podporujeme rovněž paralympioniky, aby se mohli věnovat svému sportu, jsme moc hrdí na naši atletku Annu Luxovou. Máme ale i celou řadu dalších partnerství.

