Česko lepší Londýna? Podle nové šéfky Mastercard pro Česko a Slovensko ve většině ohledů ano. „Kvalita života je tady lepší než v Londýně, vidíme to třeba na dopravě nebo zdravotní péči,“ říká Jana Lvová, která téměř dvacet let pracovala v zahraničí. Loni na podzim se vrátila v nové roli a rovnou se naplno zapojila do byznysového života v Česku.

„Mezi podnikatelkami a manažerkami tady funguje relativně velká a silná ženská komunita, z čehož mám radost. Když se na něčem dohodneme, tak to platí, není to jen o mluvení,“ říká v prvním rozhovoru v nové funkci. Pro Hospodářské noviny dále mluví o bezpečnosti bezhotovostních plateb a věčných závodech s podvodníky, o tom, jak dobře vést tým a kdy je dobré přiznat, že člověk něco sám neví.

Po 18 letech práce v Londýně jste se vrátila do Česka. Co jste tady našla?

Někteří lidé mě připravovali na to, že zažiji kulturní šok, ale opravdu se nedostavil. Česko se hodně posunulo, Anglii v mnoha věcech dohnalo, nebo dokonce překonalo, a to nejen v inovacích v platbách. Kvalita života je tady lepší než v Londýně, vidíme to třeba na dopravě nebo zdravotní péči. Když se tam chcete přesunout z místa na místo, trávíte tím obrovské množství času, průběžně se stávkuje v metru i na železnici, není dost řidičů na cokoli. Navíc jsem rychle zjistila, že mezi podnikatelkami a manažerkami tady funguje relativně velká a silná ženská komunita, z čehož mám radost. Když se na něčem dohodneme, tak to platí, není to jen o mluvení.

