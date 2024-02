Karty nebereme. Kdyby byl tento nápis na stánku kdesi uprostřed hor, asi by se to dalo vysvětlit nepřítomností internetu. Když na něj ovšem narazíme v půjčovně a restauracích největšího lyžařského střediska, v centru běžkování, překvapí to. A ještě víc v centru Prahy, nejen v turistických restauracích, ale i v obřím koncertním sále přímo v srdci velkoměsta.

Požadavek hotovosti zarazí ve srovnání s lyžařskými centry v Itálii, na Slovensku, ale i v Polsku, kde se dá platit kartou kdekoliv, včetně minibarů uprostřed sjezdovek a prodejniček s farmářskými produkty. Přijímání karet už je bráno jako norma i v tradičních baštách hotovosti, jako je Rakousko či Německo. Protože na rozdíl od telefonu (kde je i karta), hotovost v kapsách tam už člověk běžně nenosí. Je rok 2024 a hotovost nikdo zrušit nechce, ale reálně ji člověk používá jen málokdy.

