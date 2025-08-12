Od pondělí v Řecku platí nová pravidla pro výběry z bankomatů, která mají ukončit spory o výši poplatků a sjednotit podmínky pro klienty různých bank. Opatření reaguje na sérii případů, kdy lidé platili při výběru výrazně více, než čekali. Změny se týkají jak domácích, tak zahraničních držitelů karet a vyplývají z novely schválené řeckým parlamentem na konci července.
Co se dočtete dál
- Kolik teď v Řecku zaplatíte při výběru z bankomatu třetí strany.
- Jaké obce mají výběry z bankomatu úplně zdarma.
- Co si mají cestovatelé ověřit u své banky ještě před odjezdem.
- Jaký skandál s prodejem bankomatů vedl k zásahu vlády.
