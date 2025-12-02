Žádná jiná vyspělá země neprošla v poválečném období tak těžkou a hlubokou hospodářskou recesí jako Řecko, které se vinou neodpovědné rozpočtové politiky svých vlád ocitlo před zhruba 15 lety v dluhové pasti, nebylo schopno splácet své závazky, míra nezaměstnanosti dosahovala 27 až 28 procent, reálné mzdy se propadly a zesílila emigrace.
Co se dočtete dál
- Jak se mohou výsledky Řecka v ozdravení hospodářství inspirovat jiné země.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.