To, jakým způsobem lze platit v obchodech či restauracích – zda kartou anebo hotově - se stalo jedním z celospolečenských témat tohoto léta. Nápisy na podnicích typu „Platba pouze v hotovosti“ anebo „Platba kartou možná jen od 900 korun“ iritovaly nejen návštěvníky karlovarského filmového festivalu, ale i ty, kdo vyrazili na dovolenou třeba do kempů. Debata byla natolik intenzivní, až vznikla iniciativa prosazující změnu zákona a zrovnoprávnění obou typů placení. Pokud by připravovaná novela prošla, hospodští, hoteliéři i další podnikatelé by měli povinnost přijímat ve svých provozovnách platební karty.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se