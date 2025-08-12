Mnozí Češi to už při platbě kartou v zahraničí zažili. Obsluha jim ukáže displej terminálu, na němž svítí dvě vlaječky – česká a například evropská. Podobná volba se může objevit i při výběru z bankomatu. Zákazník má vybrat měnu, ve které chce transakci provést, tedy zda koruny, nebo v tomto případě eura. Stejně systém funguje i u dalších měn.
Volba české měny je často chyba, a to kvůli nevýhodnému kurzu, který si obchodník nebo provozovatel bankomatu sám nastavil a který zákazník nevědomky akceptoval. Zahraniční „past“ spojená se ziskem pro obchodníka či provozovatele bankomatu není novinkou, aktuálně už ale tuzemské banky umožňují tento způsob platby zablokovat. Zatím toho využívá jen zlomek jejich klientů.
Co se dočtete dál
- O kolik může přijít zákazník při platbě v cizině, když si nechá vnutit nevýhodný kurz.
- Které banky umožnují zablokovat platby DCC.
- Kdy se platbu vyplatí využít.
