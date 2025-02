Obchodníci hledají cesty, jak ušetřit na poplatcích za platby kartami. Jen ti největší hráči na maloobchodním trhu na nich odvedou dvě miliardy ročně. Cílem je, aby proces placení u kasy vypadal pro zákazníky stále stejně, tedy „pípnout“ a mít hotovo. Jenže zatímco dnes převod peněz z jedné banky do jiné probíhá za placené asistence kartové společnosti, nově by to mohlo jít napřímo a bez poplatků.

Expertní skupina Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) zaměřená na digitalizaci prosazuje nápad, jak poplatky z bankovních karet odstranit či alespoň výrazně snížit. Řešením se již dříve zabýval Lidl a nyní skupina hledá podporu i u ostatních maloobchodních řetězců. Pro svou iniciativu by ale potřebovala získat také banky, které velkou část poplatku inkasují.

