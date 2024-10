Přední evropské banky spustily aplikaci s názvem Wero, jejímž cílem je co nejvíce omezit vliv amerických finančních a technologických gigantů, jako je Mastercard, Visa, Apple anebo Google. Snahou je, aby klienti zapojených bankovních domů používali platformu na převod peněz a postupně skrze ni platili i na e-shopech či v kamenných obchodech. Tím by banky nemusely vyplácet velké objemy peněz za zprostředkování transakcí právě kartovým společnostem a naopak by mohly inkasovat poplatky přímo od prodejců.

Menší závislost na institucích mimo EU by evropským bankám vyhovovala i v souvislosti s prevencí proti budoucím geopolitickým krizím podobným válce na Ukrajině.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co je Wero za aplikaci, co umí a co možná bude umět.

Pro koho je určena.

Proč ji banky spustily a co je jejím ultimátním cílem.

Budou ji moci využívat i Češi?