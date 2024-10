Pokud chce Ukrajina vstoupit do EU, bude muset v rámci přístupových kritérií zavést zhruba sto tisíc stran různých opatření a pravidel unie. To by mohlo mít dlouhodobější sociální, hospodářské a politické důsledky, a to jak pro Ukrajinu, tak pro stávající členské státy EU. Teprve podle toho, jak budou tyto důsledky zvládnuty, by zavedení všech nových pravidel mohlo posílit demokracii na Ukrajině a přinést oběma stranám značné ekonomické výhody. Nebo by to také mohlo podkopat šance na hospodářskou stabilitu na Ukrajině.

Pokud se EU včas nevypořádá s dlouhodobějšími důsledky změn na Ukrajině, může se stát, že se sníží šance na trvalou podporu jejího členství v unii. Při nezvládnutém sbližování Ukrajiny a EU vznikne dostatečný prostor pro ruské manipulace s politickým vývojem v Kyjevě. Moskvě by se mohlo podařit podkopat veškeré úspěchy, kterých by Ukrajina mohla dosáhnout na vojenské frontě, a s tím i šance na trvalý mír v Evropě.

