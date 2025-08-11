Velkoobchodní ceny energií klesají. Zatímco ale někteří poskytovatelé elektřiny zlevňují dodávky domácnostem, k podobnému kroku se nemají u nabíjecích stojanů pro elektromobily. Jedna megawatthodina elektřiny nyní na burze stojí necelých 95 eur, na začátku roku byla cena i nad 106 eury. Domácí hráči ale říkají, že ke zlevnění veřejného nabíjení elektroaut teď nemají důvod. Jak to?
Co se dočtete dál
- Kdy zlevní veřejné nabíjení elektromobilů.
- V čem je háček.
- Kolik stojí provoz jedné nevyužívané nabíječky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.