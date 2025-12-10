Evropská komise ve středu představila iniciativu s názvem European Grids Package, která má reagovat na dlouhodobé podinvestování energetických sítí v EU. Podle Bruselu dnes evropská infrastruktura nedokáže držet krok s rychlým nárůstem obnovitelných zdrojů ani s rostoucí poptávkou po elektřině. Výsledkem jsou vyšší ceny a častější omezování výroby, zejména u větrných a solárních elektráren.

Komise proto navrhuje nový způsob plánování, prosazování přeshraničních projektů a zároveň chce výrazně zkrátit povolovací řízení. Ta dnes představují více než polovinu celkové doby přípravy velkých vedení. U řady projektů mají nově platit pevné termíny pro rozhodnutí úřadů a v případě nečinnosti i takzvaný tichý souhlas. Pokud tedy povolovací úřad nestihne rozhodnout ve stanovené lhůtě, bude se povolení považovat automaticky za udělené. 

  • Které projekty jsou podle komise strategicky významné.
  • Kdo zaplatí modernizaci sítí za 1,2 bilionu eur.
  • Proč hrozí, že EU přijde o obrovské množství obnovitelné energie.
