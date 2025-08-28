Před dvěma měsíci zažilo Česko masivní výpadek elektřiny. Během pár minut zůstalo bez elektřiny milion odběrných míst, tedy téměř pětina. Několikahodinový výpadek zasáhl čtyři kraje na severu a východě Česka a pravobřežní části Prahy. Na rozdíl od skutečného blackoutu, k němuž došlo 28. dubna na Pyrenejském poloostrově, nemusela česká soustava startovat „ze tmy“. Šlo ale o první větší výpadek za 40 let. Navíc k němu došlo během léta, kdy jely naplno obnovitelné zdroje, v nichž řada lidí, odborníků i politiků našla okamžitého viníka.
Přestože technický průběh výpadku, který začal „pádem drátu“, zveřejnil provozovatel páteřní sítě elektrického napětí ČEPS už 10. července, samotné vyšetřování příčin stále probíhá. Hlavní roli v něm bude hrát expertní panel organizace ENTSO-E, což je sdružení všech evropských provozovatelů sítí. Ten se poprvé oficiálně sejde na konci září. Zatím se 14. srpna sešla jen jiná skupina, která mu připravuje data. „První zpráva ENTSO-E (tzv. Factual Report) se očekává do šesti měsíců, závěrečná zpráva do 12 měsíců od události,“ uvedla na dotaz HN Hana Klímová, mluvčí ČEPS.
Za jednu věc ale mohou Češi červencovému výpadku elektřiny přece jen děkovat. Dvě hodiny bez proudu totiž poněkud paradoxně nasvítily problém, na který část energetiků upozorňuje už delší dobu, ale který dosud postrádal potřebnou politickou váhu. Potíž spočívá ve stavu české energetické infrastruktury a v tom, že bez výrazných investic nezvládne probíhající modernizaci a decentralizaci odvětví.
V nutnosti investovat do přenosové soustavy se na sociálních sítích začali předhánět politici, experti i komentátoři, ještě než byly obnoveny dodávky elektřiny ve většině domácností. A podobné výzvy neodezněly ani týdny po výpadku. Jen málokdo ale konkrétně vysvětluje, v čem by měla tolik vzývaná modernizace konkrétně spočívat a kam by v příštích letech měly směřovat opakovaně zmiňované miliardové částky. Jaký je tedy skutečný stav věcí?
