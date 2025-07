Provozovatel přenosové soustavy ČEPS aktuálně vyhodnocuje milisekundová data o tom, co se dělo v síti při pátečním masivním výpadku elektřiny v Česku. Přesné závěry budou známé až později, podle člena představenstva ČEPS Pavla Šolce však nejspíš sehrálo roli nastavení ochranných prvků na elektrárně Ledvice. Ty mohly po přetržení vodiče na vedení V411 u Kličína hnědouhelný zdroj odstavit, což vyvolalo kaskádovitou reakci v síti. Právě ochrana sehrála klíčovou roli i během nedávných blackoutů v severní Itálii a Španělsku.

Podle Šolce to však neznamená, že by byl systém nastaven chybně. „Nastavení ochrany je opravdová alchymie,“ říká Šolc. Teprve při mimořádných situacích, jaká nastala minulý pátek, se projeví, co je třeba v ochraně změnit. „Je možné, že ochrany byly nastaveny správně, ale poučení do budoucna bude, že měly být nastaveny jinak,“ dodává člen vedení „přenosovky“.

Prvotní příčina pátečního výpadku elektřiny byl pád vodiče na vedení V411 u obce Kličín. Jak často se něco takového stává?

Je to výjimečné. Stalo se to dvakrát za posledních deset let. Vodič není prvek, který by se často přetrhával. Ale je to dílo lidských rukou a stát se to může.

Co by se ale stát nemělo, bylo to, co následovalo. Tedy výpadek elektrárny Ledvice a kaskádovitý efekt, který se šířil dál.

První událost ještě soustava ustála, ale druhá už byla moc, protože soustava je počítaná na plnění kritéria N-1 (výpadek jednoho prvku by neměl vést k výpadku celé soustavy ani k okamžitému ohrožení provozu – pozn. red.). Ledvice vypadly za minutu a půl. K tomu je potřeba říci, že v soustavě v tu chvíli fungovalo mnoho malých zdrojů a kromě Ledvic a jaderných elektráren moc velkých zdrojů nejelo. Když tedy vypadly Ledvice, tak severovýchodní část republiky zůstala bez zdrojů a přetížilo se vedení V208. To dosáhlo zhruba po sedmi minutách limitních hodnot a dispečer ho musel vypnout, aby zabránil jeho poškození.

