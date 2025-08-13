Kritici probíhající transformace energetiky tvrdí, že Česko, Evropa i svět opouští léty osvědčený centralizovaný model, kdy několik velkých zdrojů zásobuje elektřinou miliony odběratelů. Místo toho vzniká systém, v němž každý dodává každému, což je jen těžko řiditelné a pokud ano, tak za cenu extrémních nákladů.
Ruben Marada, spolumajitel společností Electree, obrací tuto perspektivu naruby. Už za Rakouska-Uherska prý disponovala každá továrna vlastním energetickým zdrojem, který se efektivně přizpůsoboval potřebám průmyslové výroby. Vznik vzdálených, robustních elektráren podle něj vedl k falešné představě nepřetržité dostupnosti a neefektivnímu zacházení s elektřinou.
Co se dočtete dál
- Jak se z brněnského startupu Electree stal významný hráč v energetice.
- Proč se spojuje se skupinou InTeFi a co to přinese.
- Kolik chce InTeFi a Electree investovat do energetiky.
- Jak chce skupina získat peníze pro rozsáhlou výstavbu velkých baterek.
