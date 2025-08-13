Kritici probíhající transformace energetiky tvrdí, že Česko, Evropa i svět opouští léty osvědčený centralizovaný model, kdy několik velkých zdrojů zásobuje elektřinou miliony odběratelů. Místo toho vzniká systém, v němž každý dodává každému, což je jen těžko řiditelné a pokud ano, tak za cenu extrémních nákladů.

Ruben Marada, spolumajitel společností Electree, obrací tuto perspektivu naruby. Už za Rakouska-Uherska prý disponovala každá továrna vlastním energetickým zdrojem, který se efektivně přizpůsoboval potřebám průmyslové výroby. Vznik vzdálených, robustních elektráren podle něj vedl k falešné představě nepřetržité dostupnosti a neefektivnímu zacházení s elektřinou.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se z brněnského startupu Electree stal významný hráč v energetice.
  • Proč se spojuje se skupinou InTeFi a co to přinese.
  • Kolik chce InTeFi a Electree investovat do energetiky.
  • Jak chce skupina získat peníze pro rozsáhlou výstavbu velkých baterek.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.