Pád lana na vedení velmi vysokého napětí V411 vedl v pátek k situaci, kterou oslovení energetičtí experti nepamatují. A to nejen co se týče samotného výpadku v zásobování elektřinou na podstatném území Česka. Operátor trhu OTE zpětně zneplatnil obchody uzavřené během mimořádné situace na energetické burze a také ceny za takzvanou odchylku. Některé firmy by totiž náklady nemusely vůbec ustát. Obchody však již byly uzavřené a není jasné, jak je nyní vypořádat. Co se však přesně stalo?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co se v pátek dělo na energetické burze.

Proč bylo pro obchodníky výhodnější prodávat elektřinu za extrémně zápornou cenu.

Proč i tak by mohly být dopady pro některé energetické hráče fatální.

Kolik by nyní mohla být "úředně" stanovená cena