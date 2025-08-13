Energetická skupina ČEZ, v níž zhruba tři čtvrtiny drží stát, už vlastní největšího distributora plynu v Česku. A nyní je o krok blíž k získání i poslední významnější části plynárenské infrastruktury, která je v rukou soukromé firmy.
Získáním společnosti Gas Distribution by ČEZ ovládl distribuci plynu prakticky v celé zemi kromě hlavního města. Plynárenská soustava by tak byla celkově pod kontrolou státem ovládaných subjektů. Jde o završení několik let probíhajících zásadních změn vlastnické struktury celého odvětví, kde většinu aktiv měli soukromí zahraniční investoři.
Co se dočtete dál
- V jakém stavu je jednání o prodeji Gas Distribution.
- Jaká je očekávaná hodnota transakce.
- Kdo se o koupi Gas Distribution také zajímal.
- Jak postupně dochází k zestátnění plynové infrastruktury.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.