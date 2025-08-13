Energetická skupina ČEZ, v níž zhruba tři čtvrtiny drží stát, už vlastní největšího distributora plynu v Česku. A nyní je o krok blíž k získání i poslední významnější části plynárenské infrastruktury, která je v rukou soukromé firmy.

Získáním společnosti Gas Distribution by ČEZ ovládl distribuci plynu prakticky v celé zemi kromě hlavního města. Plynárenská soustava by tak byla celkově pod kontrolou státem ovládaných subjektů. Jde o završení několik let probíhajících zásadních změn vlastnické struktury celého odvětví, kde většinu aktiv měli soukromí zahraniční investoři.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • V jakém stavu je jednání o prodeji Gas Distribution.
  • Jaká je očekávaná hodnota transakce.
  • Kdo se o koupi Gas Distribution také zajímal.
  • Jak postupně dochází k zestátnění plynové infrastruktury.
