Jeden z nejbohatších českých podnikatelů, energetický magnát Daniel Křetínský, má na dosah zřejmě největší obchod letošního roku. Mohl by překonat i současného rekordmana – prodej technologické skupiny Adastra. Pokud vše půjde podle plánu, mohl by se z něj stát největší bazarista, tedy prodejce ojetých vozů, ve střední Evropě.
Co se dočtete dál
- Proč má Křetínský o bazary zájem.
- Jak na tom firma je a jaké kauzy jí kazí pověst.
- Kdo firmu prodává a proč.
- Co by Křetínský mohl s firmou dělat.
- Jaká by mohla být cena obchodu.
