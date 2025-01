Karolína Topolová je jednou z nejvýznamnějších žen českého byznysu. Už přes dvanáct let šéfuje společnosti Aures Holdings, do které spadá například největší síť českých autobazarů AAA Auto. Jejímu holdingu se daří a ona sama je v branži, kterou dominantně tvoří muži, hodně vidět.

V rozhovoru pro HN popisuje, jak se obor vyvíjí, ale i to, jak se v posledních letech proměnila ona jako manažerka a co pro ni znamená work-life balance. „Než se mi narodila dcera, tak jsem nerozlišovala mezi tím, jestli jsem v práci, nebo doma. Bylo tomu tak i o víkendu. Prakticky jsem většinu času byla jenom v práci. Když máte dítě, změní se vám priority a zjistíte, že už tolik energie nemáte a musíte ji rozdělovat,“ říká Topolová s tím, že dříve byla zvyklá být v práci i šestnáct hodin denně. To už neplatí.

Topolová se často umisťuje na předních příčkách v domácích anketách o nejlepší šéfy. Od roku 2021 je členkou síně slávy ankety TOP ženy Česka, kterou vyhlašují Hospodářské noviny letos už podvacáté. Projekt má za cíl zviditelnit úspěšné ženy ze soukromé i veřejné sféry a inspirovat jejich následovnice.

