Před domovskou prodejnou AAA Auto v Praze právě dobíjí baterku z elektronabíječky zaparkované SUV. Může se zdát, že elektromobilita začíná výrazně promlouvat i do byznysu lídra českého trhu s ojetými vozy, kterému dosud vévodí nejprodávanější benzinové Octavie. Zdání však klame. „Naše první dobíjecí stanice letos v červnu oslaví jedenáct let. Kdybyste se ale podíval na to, kolik lidí tam auta dobíjí, tak je to opravdu žalostně málo,“ krotí optimismus Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdingu, pod který řetězec autobazarů spadá.

Přesto si šestačtyřicetiletá manažerka všímá trendu, že už Češi pomalu začínají shánět i ojetá elektroauta. Prodané kusy ale zatím počítá v desítkách ročně, loni tvořily desetinu procenta celkových prodejů bazaru. Na větší růst prodaných elektrických vozů přitom manažerka nespoléhá ani letos, ani v následujících letech. Podle ní tomu brání především absolutně nedostatečná dobíjecí infrastruktura.