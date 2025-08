Čistá ztráta italsko-francouzského automobilového koncernu Stellantis za letošní první pololetí působí děsivě. Přes 2,3 miliardy eur (56,6 miliardy korun) oproti 5,6 miliardy eur zisku za úvodní loňský půlrok se bude do konce letoška dohánět těžko. Německým značkám z koncernu Volkswagen nebo BMW sice zisky meziročně klesly o třetinu, Mercedesu dokonce o 70 procent, ale do ztráty se nepropadly. A výhledy Stellantisu, do něhož patří značky jako Citroën, Peugeot, Opel, Fiat, Jeep nebo Chrysler, nejsou zrovna optimistické.

