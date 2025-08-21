Manažeři evropských automobilek mají hned několik starostí najednou. Kromě toho, že poptávka po autech letos u řady z nich stagnuje, tak mimo evropský trh moc neprodávají. To je může brzy dohnat. Nejenže čínská konkurence si chce ukousnout co největší kus evropského prodejního koláče, ale už brzy si může přijít i pro podíly v některých značkách.
Co se dočtete dál
- Pro které značky si Číňané přijdou.
- Jak se z problému mohou evropské značky dostat.
- Jaké další cesty Číňané volí.
