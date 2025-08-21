Manažeři evropských automobilek mají hned několik starostí najednou. Kromě toho, že poptávka po autech letos u řady z nich stagnuje, tak mimo evropský trh moc neprodávají. To je může brzy dohnat. Nejenže čínská konkurence si chce ukousnout co největší kus evropského prodejního koláče, ale už brzy si může přijít i pro podíly v některých značkách.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Pro které značky si Číňané přijdou.
  • Jak se z problému mohou evropské značky dostat.
  • Jaké další cesty Číňané volí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.