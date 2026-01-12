Cenová válka v Číně mezi výrobci elektroaut nepolevuje. Naopak. Deflační spirála často žene ceny pod výrobní náklady a masakruje menší výrobce. Peking se s tím rozhodl minulý měsíc bojovat, Úřad pro regulaci trhu představil návrhy směrnic, které zakazují snižování cenovek pod výrobní náklady. Čínská vláda si chce zároveň tvrdě došlápnout na ty výrobce, kteří nabízí přemrštěné slevy. První lednové dny ale ukazují, že automobilky se dohledu nebojí a s cenovou válkou přestat nehodlají.
Co se dočtete dál
- Co se na čínském trhu s auty děje.
- Proč dochází k dalším slevám.
- Co přinese nový čínský rok.
