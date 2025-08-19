Michael Dunne patří k jedněm z nejuznávanějších světových odborníků na autoprůmysl. Je to klasický „insider“. V americkém a asijském světě aut se pohybuje od 90. let minulého století. Vedle toho, že prošel řadou expertních a výzkumných firem, šéfoval necelé dva roky americké automobilce General Motors v Indonésii. Ze současného stavu tradičních západních automobilek, tedy těch z Evropy a USA, je zklamaný.
Jak říká v exkluzivním rozhovoru pro HN, v Detroitu a Wolfsburgu to nyní s přechodem na elektromobilitu pořádně drhne. Chlouby amerického, potažmo evropského automobilového průmyslu se opravdu trápí a výrobcům jako General Motors a Volkswagen klesají zisky. Značky se podle něj musí probudit, žijí na izolovaném ostrově uspokojení a neuvědomují si, jak velké nebezpečí pro ně představují čínské automobilky. „Bezpochyby se v příštích letech dočkáme toho, že čínské společnosti získají značky jako Maserati, Fiat nebo Seat,“ tvrdí Dunne, který momentálně píše knihu o Tesle. Vysvětluje, proč je její šéf Elon Musk génius a proč se proti němu nevyplatí sázet.
Dunne bude také hlavním řečníkem na říjnové konferenci Fórum elektromobilita, kterou pořádají HN se společností LEEF Technologies.
Co se dočtete dál
- Proč je Musk génius a proč se proti němu nevyplatí sázet.
- Co musí udělat tradiční automobilky, aby nevymřely.
- Jak to vypadá s čínskou expanzí do světa.
- Proč čínské automobilky ovládnou svět.
- Jaká je budoucnost Volkswagenu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.