Michael Dunne patří k jedněm z nejuznávanějších světových odborníků na autoprůmysl. Je to klasický „insider“. V americkém a asijském světě aut se pohybuje od 90. let minulého století. Vedle toho, že prošel řadou expertních a výzkumných firem, šéfoval necelé dva roky americké automobilce General Motors v Indonésii. Ze současného stavu tradičních západních automobilek, tedy těch z Evropy a USA, je zklamaný. 

Jak říká v exkluzivním rozhovoru pro HN, v Detroitu a Wolfsburgu to nyní s přechodem na elektromobilitu pořádně drhne. Chlouby amerického, potažmo evropského automobilového průmyslu se opravdu trápí a výrobcům jako General Motors a Volkswagen klesají zisky. Značky se podle něj musí probudit, žijí na izolovaném ostrově uspokojení a neuvědomují si, jak velké nebezpečí pro ně představují čínské automobilky. „Bezpochyby se v příštích letech dočkáme toho, že čínské společnosti získají značky jako Maserati, Fiat nebo Seat,“ tvrdí Dunne, který momentálně píše knihu o Tesle. Vysvětluje, proč je její šéf Elon Musk génius a proč se proti němu nevyplatí sázet.

Dunne bude také hlavním řečníkem na říjnové konferenci Fórum elektromobilita, kterou pořádají HN se společností LEEF Technologies.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč je Musk génius a proč se proti němu nevyplatí sázet.
  • Co musí udělat tradiční automobilky, aby nevymřely.
  • Jak to vypadá s čínskou expanzí do světa.
  • Proč čínské automobilky ovládnou svět.
  • Jaká je budoucnost Volkswagenu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.