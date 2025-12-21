Po krátké nemoci zemřel v sobotu ve věku nedožitých 66 let zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Původem ostravský podnikatel v rámci skupiny vybudoval největšího dealera automobilových značek BMW a Mini v Česku. V roce 2016 společnost otevřela oficiální zastoupení Rolls-Royce Motor Cars v Praze, v září 2024 rozšířila své portfolio o oficiální zastoupení značky Aston Martin.

Hlavní sídlo a showroom CarTec Group je v Praze-Strašnicích na Průběžné ulici, společnost provozuje pobočky také v Ostravě, Liberci, Praze, Olomouci a Brně.

Kadlec svou profesní kariéru zahájil ve finančnictví, CarTec založil v roce 2003 jako zastoupení značky BMW v Ostravě. Původně malá rodinná firma se během více než dvaceti let vypracovala v jednoho z nejvýznamnějších prodejců automobilů a motocyklů v Česku. Dnes zaměstnává přes 350 lidí, má obrat pět miliard korun a zisk EBITDA 340 milionů.

Zkušený obchodník patřil k osobitým „otcům zakladatelům“ a dbal na rodinný charakter firmy. Do jejího kréda vetknul větu „Rozdíl je v přístupu“ a dočkal se několika ocenění. V roce 2021 se Kadlec stal držitelem titulu Podnikatel roku Moravskoslezského kraje a často sbíral titul pro nejlepšího dealera Rolls-Royce v Evropě a Střední Asii. Letos na jaře získal toto ocenění v Barceloně v konkurenci dalších 22 poboček na Dealer Awards už podesáté.

Vedení společnosti přebírá jeho dcera Karin Kadlecová, která dosud působila ve vedení ostravské pobočky firmy a předtím byla v pražské centrále jako vedoucí prodeje značky BMW.

V loňském rozhovoru pro HN Kadlec říkal, že se ve své práci snaží trošku zvolnit, ale že to jde těžko, protože ho baví a nemůže bez ní být. Mluvil o tom, jak ho těší mezigenerační předávání firmy právě dceři Karin. „Uvidíme, jestli se v budoucnu zapojí můj nejmladší potomek Karel, tomu je teď teprve 15 let. Ale cítím, že k tomu vztah má,“ uvedl.

Karel Kadlec odešel obklopen nejbližší rodinou, dětmi Karin, Karolínou a Karlem. Na druhou polovinu ledna chystá rodina pro přátele a kolegy rozloučení.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam