Po krátké nemoci zemřel v sobotu ve věku nedožitých 66 let zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Původem ostravský podnikatel v rámci skupiny vybudoval největšího dealera automobilových značek BMW a Mini v Česku. V roce 2016 společnost otevřela oficiální zastoupení Rolls-Royce Motor Cars v Praze, v září 2024 rozšířila své portfolio o oficiální zastoupení značky Aston Martin.
Hlavní sídlo a showroom CarTec Group je v Praze-Strašnicích na Průběžné ulici, společnost provozuje pobočky také v Ostravě, Liberci, Praze, Olomouci a Brně.
Kadlec svou profesní kariéru zahájil ve finančnictví, CarTec založil v roce 2003 jako zastoupení značky BMW v Ostravě. Původně malá rodinná firma se během více než dvaceti let vypracovala v jednoho z nejvýznamnějších prodejců automobilů a motocyklů v Česku. Dnes zaměstnává přes 350 lidí, má obrat pět miliard korun a zisk EBITDA 340 milionů.
Zkušený obchodník patřil k osobitým „otcům zakladatelům“ a dbal na rodinný charakter firmy. Do jejího kréda vetknul větu „Rozdíl je v přístupu“ a dočkal se několika ocenění. V roce 2021 se Kadlec stal držitelem titulu Podnikatel roku Moravskoslezského kraje a často sbíral titul pro nejlepšího dealera Rolls-Royce v Evropě a Střední Asii. Letos na jaře získal toto ocenění v Barceloně v konkurenci dalších 22 poboček na Dealer Awards už podesáté.
Vedení společnosti přebírá jeho dcera Karin Kadlecová, která dosud působila ve vedení ostravské pobočky firmy a předtím byla v pražské centrále jako vedoucí prodeje značky BMW.
V loňském rozhovoru pro HN Kadlec říkal, že se ve své práci snaží trošku zvolnit, ale že to jde těžko, protože ho baví a nemůže bez ní být. Mluvil o tom, jak ho těší mezigenerační předávání firmy právě dceři Karin. „Uvidíme, jestli se v budoucnu zapojí můj nejmladší potomek Karel, tomu je teď teprve 15 let. Ale cítím, že k tomu vztah má,“ uvedl.
Karel Kadlec odešel obklopen nejbližší rodinou, dětmi Karin, Karolínou a Karlem. Na druhou polovinu ledna chystá rodina pro přátele a kolegy rozloučení.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist